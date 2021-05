सूरज में उठा बड़ा तूफान, लाखों टन गैस का गोला पृथ्वी की तरफ रवाना, बड़े खतरे की तरफ दुनिया

International

नई दिल्ली, मई 26: पिछले डेढ़ साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और लाखों लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब पृथ्वी की तरफ तेजी से नया खतरा आ रहा है। और वो खतरा पृथ्वी को जीवन देने वाले सूरज की तरफ से आ रहे हैं। 'सूरज जाग चुका है' और बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी की तरफ भेज रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं।

I was observing a sunspot today when it exploded! This is called a solar flare, and is a HUGE release of energy. Earth for scale #astrophotography #space #opteam pic.twitter.com/uMT6XqVSr6

'जल्द धरती की हालत होगी खराब, सिर्फ स्पेस में रहने का बचेगा रास्ता', साइंटिस्ट ने दी टेंशन वाली खबर

millions of tons of hot gas are coming towards the earth due to storm surges in the sun, due to which the power grid is expected to fail and the communication system will come to a standstill.