oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 4 अगस्‍त। सोशल मीडिया पर एक शख्‍स का वीडियो जमकर वायरस हो रहा है। इस वीडियो में शख्‍स अपनी गर्लफ्रैंड को कार की छत से बांधकर शहर भर में तेज रफ्तार में घुमाया। इस दौरान लड़की के एक हाथ और लड़के का हाथ एक हाथकड़ी से बंधा हुआ है। इस वीडियो में ये नजारा देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है। वहीं इसके लिए उसे बड़ा अंजाम भी भुगतना पड़ा!

English summary

social media influencer tied the girlfriend on the roof of the car and drove the whole city, had to suffer the consequences