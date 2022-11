दक्षिण कोरिया पर बरसीं किम जोंग उन की बहन, बताया अमेरिकी टुकड़ों पर पलने वाला 'डॉगी', US को दी चेतावनी

International

oi-Artesh Kumar

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jon Un) उन की बहन किम यो जोंग (Kim Yo Jong) ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया वह जंगली कुत्ता है जो अमेरिका के फेंके हुए हड्डियों के आगे पीछे दौड़ता है। बता दें कि शुक्रवार को कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने नॉर्थ कोरिया के इस कदम का जमकर विरोध जताया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि इसका असर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर पड़ेगा।

English summary

The powerful sister of North Korean leader Kim Jong Un made insult-laden threats against South Korea on Thursday for considering unliteral sanctions on the North, calling the South’s new president and his government “idiots” and “a running wild dog gnawing on a bone given by the US”.