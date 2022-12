14 साल में E-mail का ‘आविष्कार’, अब Twitter का CEO बनना चाहते हैं शिवा, Elon Musk से पूछा तरीका

Dear Mr. Musk(@elonmusk): I am interested in the CEO position @Twitter. I have 4 degrees from MIT & have created 7 successful high-tech software companies. Kindly advise of the process to apply. Sincerely, Dr. Shiva Ayyadurai, MIT PhD

The Inventor of Email m:1-617-631-6874 — Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD. Inventor of Email (@va_shiva) December 24, 2022