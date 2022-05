शेख खलीफा के निधन के बाद UAE में शोक की लहर, जानिए कैसे दुनिया में दिलाया यूएई को स्थान?

International

oi-Abhijat Shekhar

दुबई, मई 13: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का शुक्रवार 13 मई को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की। शेख खलीफा के निधन के बाद संयुक्त अरब अमीरात में 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया है। शेख खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे, लेकिन आज जिस संयुक्त अरब अमीरात को आप देख रहे हैं, उसकी नींव शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने ही डाली थी।

English summary

Sheikh Khalifa, the President of the United Arab Emirates, has passed away. Know how he made UAE a place in the world...