शंघाई, 19 अगस्त : शंघाई फर्स्ट इंटरमीडिएट कोर्ट के फैसलों के अनुसार, जिओ के टुमॉरो होल्डिंग समूह पर भी 55.03 बिलियन युआन (8.09 बिलियन अमरीकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जिओ एंड टुमॉरो ने वित्तीय प्रबंधन आदेश का गंभीर उल्लंघन किया और 'राज्य की वित्तीय सुरक्षा को चोट पहुंचाई'। बता दें कि, अदालत ने आज चीनी-कनाडाई बिजनेस टाइकून जिओ जियानहुआ को 13 साल की सजा सुनाई है।

A Shanghai court on Friday jailed Chinese-Canadian tycoon Xiao Jianhua for 13 years. As per Shanghai First Intermediate Court rulings, Xiao's Tomorrow Holding conglomerate has also been fined to the tune of 55.03 billion yuan (USD 8.09 billion).