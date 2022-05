शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान में 24 घंटे में आटे की कीमत कम नहीं हुई तो कल से अपने कपड़े बेचूंगा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 30 मईः पाकिस्तान में इस साल गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका है। इस बीच पाकिस्तान में लगातार गेहूं की कीमत बढ़ती जा रही है। लगातार गेहूं की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान की आम जनता त्रस्त है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर 24 घंटे की भीतर गेहूं की कीमत कम नहीं होती है तो वे कल से कपड़ा बेचना शुरू कर देंगे और लोगों को सस्ता गेहूं उपलब्ध कराएंगे।

English summary

Pakistan PM Shahbaz Sharif said if the price of flour does not come down then I will start selling my clothes from tomorrow