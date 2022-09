उज्बेकिस्तान में आज से SCO शिखर सम्मेलन शुरू, पुतिन, शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा करेंगे पीएम मोदी

International

oi-Artesh Kumar

समरकंद/नई दिल्ली, 15 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू होने वाले दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ-SCO Summit) शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार हैं। 2020 के कोविड -19 महामारी के बाद यह पहली बार है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तीन बड़े नेता दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किए गए थे।

India has confirmed PM Modi will hold talks with Putin on the summit's sidelines but a similar conversation is unlikely with his Pakistani counterpart. Meanwhile, China has kept Xi Jinping's plans under wraps and refused to confirm anything.