VIDEO: जमीन पर चलने वाली शार्क मिली, बिना ऑक्सीजन 2 घंटे जिंदा, क्या इंसानों के लिए खतरा?

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी शार्क के बारे में आपने बहुत सी दिलचस्प बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको शार्क की ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे जो जमीन पर आसानी से चल सकती है। इसके अलावा वो बिना ऑक्सीजन काफी वक्त तक जिंदा भी रहती है। हाल ही में इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता चला है। (वीडियो-नीचे)

Sharks are older than dinosaurs and likely still evolving. This is an epaulette shark and it can walk on land, making its last breath last up to an hour by slowing its heart and increasing the blood supply to its brain. 4 new species have been recently discovered.

