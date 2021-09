लैसेंट में रिपोर्ट छाप कर कोरोना वायरस लैब लीक थ्योरी को किया था खारिज, 27 वैज्ञानिक निकले चीनी एजेंट!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 15: कोरोना वायरस के चीन के प्रयोगशाला से निकलने की रिपोर्ट को खारिज करने वाला वैज्ञानिक खुद चीन का एजेंट निकला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोविड लीक हुआ था, उनका संबंध कुख्यात लैब से था। द टेलीग्राफ ने बताया कि जिन वैज्ञानिकों ने पिछले साल 7 मार्च को लैब-लीक सिद्धांत को खारिज करते हुए द लैंसेट में रिपोर्ट प्रकाशित किया था। जिसपर बकायदा उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, अब पता चला है कि उनका सीधा संबंध वुहान लैक के रिसर्चर्स है।

कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना कर दें चीन से जंग का ऐलान, अमेरिकी सेनाध्यक्ष ने चीन को कर दिया सीक्रेट फोन

English summary

Scientists, who rejected the theory of corona virus coming out of the laboratory through signature in the prestigious Lascent magazine, have been found to be related to China.