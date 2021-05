इजरायल और सउदी अरब में बढ़ी तकरार, फ्लाइट को नहीं दी उड़ान भरने की इजाजत, एयरस्पेस किया बंद

International

oi-Abhijat Shekhar

तेलअवीव/रियाद, मई 26: इजरायल और फिलिस्तीन विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि इजरायल और सऊदी अरब आमने-सामने आ गये हैं। सऊदी अरब ने मंगलवार को अचानक इजरायली फ्लाइटों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। हालांकि, सऊदी अरब ने इजरायली विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने के पीछे अभी तक कोई वजह नहीं बताई है लेकिन रिपोर्ट है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले गुरियन हवाई अड्डे पर इजरायली विमान को पांच घंटे तक सऊदी अरब से इजाजत लेने के लिए इंतजार करना पड़ा।

English summary

Saudi Arabia has suddenly Closes its airspace for Israeli flights. Saudi Arabia has not yet given any reason behind this decision.