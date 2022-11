SCO काउंसिल समिट में एस. जयशंकर ने किया भारत का प्रतिनिधित्व, कहा- चाबहार बंदरगाह डेवलप हो तो बढ़ेगा व्यापार

International

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 21 वीं बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी। इस बार की एससीओ सीएचजी बैठक संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित थी।

बैठक के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमें मध्य एशियाई देशों के हितों को देखते हुए एससीओ क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस क्षेत्र में आर्थिक क्षमता की संभावनाओं के रास्ते खोलेगा। इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए।

Represented India at the meeting of SCO Council of Heads of Government which has just concluded.

