पीएम मोदी का निजी संदेश लेकर ईरान पहुंचे एस जयशंकर, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी से की मुलाकात

तेहरान, 07 जुलाई। केंद्र सरकार के लिए आज (बुधवार) बड़ा दिन रहा, बड़े फेरबदल के बाद 43 नए मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई जबकि 13 दिग्गज मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कैबिनेट विस्तार को लेकर देश में मची खलबली के बीच केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर पीएम मोदी का संदेश लेकर ईरान पहुंचे। वहां उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत संदेश सौंपा। एस जयशंकर रूस के लिए जाते समय तेहरान में एक ठहराव के दौरान ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

ईरान दौरे पर डॉ एस जयशंकर ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों व विकास पर चर्चा की। ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ अपनी बैठक में विदेश मंत्री ने चाबहार और अफगानिस्तान सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास ने अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों की मानें तो डॉ एस जयशंकर ने ईरानी राष्ट्रपति रईसी को पीएम मोदी की तरफ से भेजा गया बधाई संदेश सौंपा है। पूर्व न्यायपालिका प्रमुख रईसी ने जून में हुए राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी।

Thank President-elect Ebrahim Raisi for his gracious welcome. Handed over a personal message from PM @narendramodi. Appreciate his warm sentiments for India. Deeply value his strong commitment to strengthen our bilateral ties and expand cooperation on regional and global issues. pic.twitter.com/Ef7iEutkZi