परमाणु समझौते पर ईरान ने लिया भड़काने वाला फैसला, अमेरिका को तीखा जवाब, और बढ़ेगा तनाव

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, जून 30: ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु संधि को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। इस संबंध में वियना में हुई वार्ता के दौरान ईरान ने सभी पक्षों और सदस्यों के सामने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस सौदे पर फैसला करने की उनकी बारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीजेदाह ने वियना वार्ता की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान ने इस संबंध में न सिर्फ अपना फैसला ले लिया है, बल्कि सभी देशों को बता भी दिया है। अब इस पर दूसरी पार्टियों को फैसला करना है।

राष्ट्रपति बनते ही इब्राहिम रायसी ने सऊदी अरब को भेजा दोस्ती का पैगाम, टेंशन में इजरायल

English summary

Iran, while giving the final verdict to America on the nuclear deal, has said that Iran has taken its decision, now it is the turn of other countries.