पहले मोदी ने पुतिन से की फोन पर बात, अब जयशंकर की लॉवरोव से मुलाकात,रूस के साथ लगातार संपर्क में है भारत

बाली, 8 जुलाई : विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने शु्क्रवार को इंडोनेशिया में G-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) से इतर रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लॉवरोव (Sergey Lavrov) के साथ बातचीत की जिसमें यूक्रेन संकट और अफगानिस्तान की स्थिति जैसी वैश्चिक चुनौतियों सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा हुई । जयशंकर जी20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली गए हुए हैं।

रूस-भारत वार्ता

बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, 'बाली में जी20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरोव से मुलाकात की । आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की।'जयशंकर ने आगे कहा कि लॉवरोव के साथ बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और अफगानिस्तान सहित समसामयिक क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया।

G-20 से इतर वार्ता

जयशंकर और लॉवरोव के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब एक सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में वैश्विक ऊर्जा एवं खाद्य बाजार की स्थिति पर चर्चा की थी । भारत ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान की निंदा नहीं की है और उसका मानना है कि संकट का समाधान कूटनीति एवं बातचीत के जरिये निकाला जाना चाहिए। बता दें कि, पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है।

EAM S Jaishankar met with his Russian counterpart Sergey Lavrov on the sidelines of BaliG20FMM."Discussed bilateral matters of mutual interest. Also exchanged views on contemporary regional and international issues including the Ukraine conflict and Afghanistan," EAM tweets