'युद्ध के मैदान में रूस को हराना चाहता है अमेरिका', रूसी विदेश मंत्री ने भारत में जारी किया बयान

यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद अमेरिका ने अभी तक 40 अरब डॉलर की सैन्य और अन्य मदद यूक्रेन को पहुंचाई है। वहीं, अब अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भी देने वाला है।

Russia-Ukaine War: यूक्रेन युद्ध के 10 महीने बीत जाने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, कि वो अमेरिका है, जिसकी वजह से यूक्रेन संकट का समाधान नहीं हो पा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये बयान भारत में रूसी दूतावास ने जारी किया है, जिसमें अमेरिका पर जमकर निशाना साधा गया है। रूसी दूतावास का भारत में जारी किया गया ये बयान उस वक्त आया है, जब इसी हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन कर पीस डील पर मदद मांगी है।

The Russian Foreign Minister has said that America is responsible for the Ukraine crisis and through this it wants to defeat Russia in the battlefield.