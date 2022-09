UNSC की बैठक में रूस की हुई निंदा, सर्गेई लावरोव की फिसली जुबान, भरी महफिल में जेलेंस्की को कह दिया...

International

न्यूयॉर्क, 24 सितंबर : रूस और यूक्रेन जंग में बम और बारूद चल ही रहे हैं साथ ही साथ जुबान भी तीखी हो चली है। इसका ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक के दौरान देखने को मिला। यहां रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Russian Foreign Minister Sergei Lavrov) ने बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। बैठक में देर से पहुंचे लावरोव को यूक्रेन युद्ध को यूएनएससी के विदेश मंत्रियों की कड़ी निंदा झेलनी पड़ी।

"He has left the chamber, I'm not surprised, I don't think Mr Lavrov wants to hear the collective condemnation of this council", UK's Foreign Secretary James Cleverly said.