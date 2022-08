International

मॉस्को, 18 अगस्त : अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर काम करना काफी चुनौतियों से भरा हुआ होता है। बुधवार को यहां एक ऐसी घटना हुई जिसे हर कोई याद रखना चाहेगा। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री की स्पेसवॉक को हालात के मद्देनजर कम करना पड़ गया। दरअसल, स्पेस यात्री के स्पेससूट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई थी।

Oleg Artemyev was roughly two hours into a six-hour spacewalk when voltage levels in his spacesuit's battery began to unexpectedly drop, prompting flight controllers in Moscow to repeatedly order the cosmonaut's immediate return to the space station's airlock.