विश्व युद्द के साथ होगी नये साल की शुरूआत? रूस के इस कदम से दहशत में दुनिया, मचेगी तबाही?

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, दिसंबर 25: क्या नये साल की शुरूआत तीसरे विश्वयुद्ध के साथ होने वाली है और क्या नये साल में दुनियाभर में तबाही का आलम होगा। कम से कम अभी जो हालात बनते दिख रहे हैं, उससे आशंका तो यही बन रही है। अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि, कभी कभी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने जैसा कदम उठाया, तो यकीन मानिए, दुनिया में विश्वयुद्ध छिड़ जाएगी।

Will the world burn in the fire of the third world war at the beginning of the new year? Putin's move fears that Russia may attack Ukraine at any time.