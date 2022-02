Russia-Ukraine isuue:पहली बार संकट टलने के संकेत, क्यों युद्ध जैसे बन गए थे हालात ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 फरवरी: यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का संकट फिलहाल टल गया लगता है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर से अपने सैनिकों की तैनाती कम करनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में जोरदार कूटनीतिक प्रयासों को लगता है कि सफलता मिली है। वैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट पहले से कह रहे थे कि रूस की यह दबाव बनाने की नीति है, जिससे वह यूक्रेन के नाम पर पश्चिमी देशों के साथ कुछ डील करना चाहता है। बहरहाल, सैनिकों की वापसी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इससे पहले तक अमेरिका ने ऐसा माहौल बनाया था कि रूस अब किसी भी पल यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला है और उसने भी इलाके में अपने हजारों सैनिकों को उतारना शुरू कर दिया था।

English summary

As the Russia-Ukraine crisis averted, Russian troops began returning to the base. Russia said that the propaganda of the West had failed and it was maneuvering