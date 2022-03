Ukraine crisis: युद्ध के 18वें दिन रूस ने बदल दी बाजी, संकट में कीव, पुतिन के आगे जेलेंस्की ने डाले हथियार?

International

Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 13: यूक्रेन युद्ध अब 18वें दिन में पहुंच गया है और रूस की सेना अब जंग में आरपार के मूड में आ गई है और यूक्रेन के कई शहरों में भीषण तबाही मचा रही है। यूक्रेनी बंदरगाह शहर मारियुपोल में रूसी सेना ने इतनी बमबारी की है, कि शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहीं, रूसी सेना ने राजधानी कीव को तीन तरफ से पूरी तरह से घेर लिया है और स्थिति को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है, कि 'हमें पता है कि कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा', यानि एक तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आखिरी जंग से पहले हार मान ली है। वहीं, रूसी सेना के रास्ते में जो भी इमरात आ रहे हैं, उसे तबाह कर रही है, जबकि, जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे हुए हैं।

English summary

On the 18th day of the Ukraine war, Russia has started wreaking havoc and the last battle to capture the capital Kyiv has begun.