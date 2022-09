यूरोप को ऊर्जा संकट से बचाएगा 'यूक्रेन जंग', अमेरिका के इस 'प्लान' से बौखला गए पुतिन!

International

वारसॉ, 9 सितंबर : रूस और यूक्रेन जंग के कारण हालात काफी बदल गए हैं। मास्को और वाशिंगटन के बीच जारी तनातनी के बीच पश्चिमी देश ऊर्जा के क्षेत्र में रूस पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (US secretary of state Antony Blinken) ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध ने यूरोप को रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने का अवसर प्रदान किया है। ब्लिंकन ने यूक्रेन के औचक दौरे के बाद ब्रसेल्स जाते समय यह टिप्पणी की, जहां उन्होंने कहा कि वह नाटो के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करेंगे।

English summary

US secretary of state Antony Blinken said Friday that Russia's war in Ukraine presented Europe with the opportunity to finally end its dependence on Russian energy. Blinken made the comments after a surprise visit to Ukraine while en route to Brussels where he said he would be discussing energy security at a meeting with NATO representatives.