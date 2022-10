यूक्रेन ने लाइमैन से रूसी सेना को खदेड़ा, तेज हुई बमबारी, पुतिन के दावे खोखले साबित हुए!

International

कीव/मास्को, 3 अक्टूबर : रूस का यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने का दावा धवस्त होता नजर आ रहा है। उसने कीव के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी देकर नए सिरे और योजनबद्ध तरीके से जंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, रूसी सेना युद्ध के कई मोर्चों पर यूक्रेन (russia ukraine conflict) के मजबूत इरादों और अमेरिकी सैन्य सहायता की वजह से धूल चाटती नजर आ रही है। क्रेमलिन के लिए एक बुरी खबर यह है कि उसे यूक्रेन के पूर्वी शहर लाइमैन में बड़ा नुकसान हुआ है। इस शहर को रूस परिवहन और रसद के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा था।

English summary

Russia's loss of the eastern city of Lyman, which it had been using as a transport and logistics hub, is a new blow to the Kremlin as it seeks to escalate the war by illegally annexing four regions of Ukraine and heightening threats to use nuclear force.