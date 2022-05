जंग जारी है :यूक्रेन रूस के बीच टक्कर का मुकाबला, सोचने पर मजबूर हुए पुतिन

International

oi-Artesh Kumar

कीव : रूस यूक्रेन युद्ध का आज 79 वां दिन है। बीते दो महीनों से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि, यूक्रेन ने रूसी सेना के डोनबास क्षेत्र में नदी पार करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है।

English summary

The UK defence ministry in its latest update on Ukraine also said Russia has failed to make significant advances in the eastern part of the war-hit country