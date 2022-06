यूक्रेन युद्ध के अंत की हुई शुरूआत, जेलेंस्की के हाथ में बाइडेन देंगे ‘ब्रह्मास्त्र’, अब क्या करेंगे पुतिन?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, जून 01: रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जब सैन्य अभियान शुरू किया था, तो उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा दो हफ्तों के अंदर यूक्रेन को जीतकर वापस आने का था। लेकिन, रूस यूक्रेन की जमीन पर लड़ाई में ऐसा उलझा, कि चौथे महीने की शुरूआत होने के बाद भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, कि यूक्रेन संकट आखिरकार कब खत्म होगा। हालांकि, अब कुछ कुछ संकेत मिलने लगे हैं, कि अगर रूस का डोनबास ऑपरेशन कामयाब हो जाए, तो यूक्रेन युद्ध के अंत की शुरूआत यहां से हो सकती है।

English summary

Now ending the battle by winning the Donbass remains the ultimate goal for the Russian army, but will it be possible?