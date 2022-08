जंग की आग में बुरी तरह झुलस गया यूक्रेन, अब तक 9 हजार से ज्यादा सैनिकों की मौत

International

कीव, 23 अगस्त : रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन (Russia-Ukraine Conflict) पर हमला किया था। खबर के मुताबिक, हमला करने के बाद से करीब 9 हजार यूक्रेनी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। जनरल वेलेरी जालुज्नी के मुताबिक, यूक्रेन के कई बच्चों की देखभाल करने की जरूरत है क्योंकि उनके पिता अग्रिम पंक्ति पर तैनात हैं और उनमें से करीब 9,000 सैनिक जान गवां चुके हैं।

Russia’s invasion of Ukraine has already killed about 9,000 Ukrainian soldiers since it began nearly six months ago, a general said, in a rare admission on casualty figures during the war.