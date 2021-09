रोबोट युद्ध: रूस-बेलारूस ने विध्वंसक लड़ाकू मशीनों को उतारा, क्या यूक्रेन पर चढ़ाई करने वाले हैं पुतिन?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, सितंबर 13: एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है तो दूसरी तरफ रूस ने ऐसे-ऐसे विध्वंसक रोबोटिक हथियारों को मैदान में उतार दिया है, जिससे बर्बादी मचना तय माना जा रहा है। कहने के लिए रूस अपने सबसे खास दोस्त बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन रूस की जो तैयारी है और रूस ने युद्धाभ्यास में जिन हथियारों को उतारा है, उससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया बहुत बड़े जंग की तरफ कही कदम ना बढ़ा दे।

English summary

Russia and Belarus have started the biggest exercise of the decade on the border of Ukraine and European countries. It is believed that a lot of tension has increased.