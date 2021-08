तालिबान के मुद्दे पर रूस ने दिया झटका, व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को दी ये नसीहत

International

मास्को, 21 अगस्त: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान का स्वागत करते हुए कहा है कि पश्चिम को अफगानिस्तान पर 'बाहरी मूल्य' नहीं थोपने चाहिए। रूस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब चीन भी तालिबान को मान्यता देने की ओर बढ़ रहा है और तालिबान अपने 20 साल वाले अंदाज में लौटते हुए दिखने लगा है। लेकिन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ साझा प्रेस कांफ्रेंस में पुतिन जो बातें कही हैं, उससे तालिबान का हौसला बढ़ सकता है। क्योंकि, पाकिस्तान तो हमेशा से ही उसके साथ है और चीन भी अपना असली चेहरा दिखा चुका है।

English summary

Russian President Vladimir Putin has welcomed the Taliban and urged the world not to try to impose their values on other countries