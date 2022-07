पहली बार रुपया 80 पार, 2014 के बाद डॉलर के मुकाबले 25% गिरा, भारत सरकार ने कबूला

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 19: पहली बार ऐसा हुआ है, कि डॉलर के मुकाबसे रुपये की वैल्यू 80 पार चली गई है, यानि अब आपको एक डॉलर देने पर 80 रुपये मिलेंगे। यानि, डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार गिरना जारी है, वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा है कि, भारतीय रुपये के मूल्य में दिसंबर 2014 के बाद से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, भारतीय वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि, हाल ही में आई गिरावट कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक कारकों की वजह से हैं। लेकिन, उसके बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 25 प्रतिशत तक गिरावट आना कई सवाल खड़े करता है।

English summary

Rupee has crossed 80 for the first time against the dollar. At the same time, Nirmala Sitharaman has said that since December 2014, the rupee has depreciated by 25 percent.