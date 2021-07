चीन की राजनीति में महिलाओं को क्यों समझा जाता है नालायक, क्या शी जिनपिंग दिला पाए अधिकार?

International

बीजिंग, जुलाई 04: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वहां की राजनीति में महिलाओं की भूमिका काफी ज्यादा कम है। चीनी की राजनीति में महिलाएं लगातार पिछड़ रही हैं। सुपरचाइना में लिखते हुए जियायुन फेंग ने कहा है कि चीन में बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, और पिछले 100 सालों में चीन का विकास भी काफी तेजी से हुआ है, लेकिन राजनीति में महिलाओं का आगे आना अभी भी महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल बात है। पुरुष अभी भी चीन के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं पर हावी हैं। चीन की कम्यीनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस के 100 साल पूरे होने पर समाचार चैनल अलजजीरा ने चीन की राजनीति में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें पता चला है कि चीनी राजनीति में महिलाओं की भूमिका बेहद कमजोर है।

शादी से क्यों टूटा चीनी युवाओं का मन और चीन के समाज में कैसी होती है महिलाओं की स्थिति?

English summary

In Chinese politics, what is the place of women in the Communist Party? Why are women not considered worthy of politics in China?