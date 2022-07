इस आग का दरिया से निकल रहा मौत का लावा, यूजर ने कहा, 'चिपक जाऊंगी इससे'

International

oi-Artesh Kumar

होनोलूलू, 26 जुलाई : कुदरत अगर खूबसूरत है, तो इसका विनाशकारी रूप भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा हो या फिर तूफान, ये चीज़ें पल भर में इंसानों और उनकी बस्तियों को खत्म कर सकती हैं। इस वक्त ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लावा को पानी की तरह बहता हुआ देखा जा सकता है।अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हवाई राज्य जो कि प्रशांत महासागर से सटा हुआ है। वहां के ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद लावा बहकर बाहर निकल रहा है।



The reason why I can’t be a volcanologist: I wanna stick my hands and face in the flowing lava river https://t.co/bUmsbw2SPF

English summary

A video showing a fiery stream of lava flowing through Kilauea, which is one of the five volcanoes that form Hawaii island, has gone viral on social media. Kilauea is also considered to be one of the most active volcanoes in the region.