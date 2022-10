UK PM रेस में काफी आगे निकले ऋषि सुनक, 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन, जॉनसन को चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

UK PM Race: प्रधानमंत्री पद से लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक एक बार फिर से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की पहली पसंद बन गये हैं और प्रधानमंत्री पद की रेस शुरू होते ही वो अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे निकल गये हैं। ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को 100 से ज्यादा सांसदों ने सीधा समर्थन दे दिया है, लिहाजा बहुत जल्द ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर सकते हैं और फिर अगले हफ्ते पार्टी सदस्यों के बीच वोटिंग की प्रक्रिया में जा सकते हैं। हालांलि, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक से पार्टी हित के लिए उम्मीदवारी से पीछे हटने की अपील की है।

'आप बलिदान दे दीजिए और मुझे नया PM बनने दीजिए', बोरिस जॉनसन की ऋषि सुनक से अपील

English summary

Rishi Sunak has come a long way in the British Prime Minister race and has been supported by more than 100 Tory MPs.