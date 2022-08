ऋषि सुनक ने किया खुलासा, 'मैंने मैसेज भेजा, कॉल किया लेकिन बोरिस जॉनसन ने नहीं दिया कोई जवाब'

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 13 अगस्त : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक (Rishi Sunak) और निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की बीच की तल्खी अब खुलकर सामने आ चुकी है। सुनक ने एक हैरान करने वाली बात दुनिया को बताई है। यूके के पूर्व चांसलर ने खुलासा करते हुए कहा कि, पिछले महीने यूके कैबिनेट से चांसल के रूप में इस्तीफा देने के बाद से बोरिस जॉनसन ने उनके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया है। (Rishi Sunak revealed PM Boris Johnson has not returned his calls after his resignation)

English summary

Rishi Sunak has revealed that his former boss, Boris Johnson, has not returned any of his messages and calls since he resigned from his Cabinet as Chancellor, implying tension between the duo as the British Indian former minister battles it out in a tough race to be elected the next leader of the UK's governing Conservative Party.