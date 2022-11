US Midterm Results: प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी की हुई जीत, बाइडेन बोले, मिलकर काम करेंगे

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी (Republican Party) ने मध्यावधि चुनाव (US Midterm Election) में बहुमत हासिल करके प्रतिनिधि सभा (Representative House) का नियंत्रण हासिल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपब्लिकन माइक गार्सिया ने कैलिफोर्निया के 27वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में बुधवार को जीत हासिल कर ली, जिसके बाद Republican Party (GOP) की कुल सीटें 218 हो गईं और उन्होंने आवश्यक बहुमत सीमा प्राप्त कर ली।

English summary

Republicans won back control of the US House but by a far narrower margin than they predicted, a significant disappointment for a party that for weeks had been anticipating a major victory that would lay the groundwork for the 2024 presidential election.