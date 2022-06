क्वाड और ब्रिक्स... भारत को क्यों और कैसे लुभा रहे हैं चीन और अमेरिका, क्या करेगी मोदी सरकार?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 14: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे प्रचलित वाक्य ये है, कि हर देश को अपना हित देखना चाहिए और यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफी तेजी के साथ बदली है। ताकतवर होने के बाद चीन अपने लिए एक अलग ब्लॉक का निर्माण करना चाहता है, जबकि अमेरिका की कोशिश अपने लिए एक अलग ब्लॉक के निर्माण की है। अमेरिका के साथ यूरोपीय देश खड़े हैं, तो चीन के पाले में रूस है। लिहाजा, गुटनिरपेक्ष देश भारत की भूमिका इन गुटों के बीच काफी बढ़ जाती है और दोनों गुट भारत को लुभाने की कोशिश में बढ़-चढ़कर लगे हुए हैं।

English summary

Quad and BRICS... both are trying to woo India. What will be the stand of Modi government?