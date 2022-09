चीन की तानाशाही अब नहीं चलेगी! क्वाड देशों ने बनाई नई रणनीति, शांति, सुरक्षा हिंद-प्रशांत के विकास का आधार

International

न्यूयॉर्क, 24 सितंबर : चीन की तानाशाही जग जाहिर है। इसको लेकर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के क्वाड (QUAD) समूह ने चीन की मनमानी को रोकने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा कीं। इस दौरान सभी देश के विदेश मंत्रियों ने माना कि समुद्री क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून, शांति और सुरक्षा हिंद-प्रशांत के विकास का आधार है। ऐसे में यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई को करारा जवाब दिया जाएगा।

The Quad grouping of India, Australia, Japan and the United States has said it strongly opposes any unilateral actions that seek to change the status quo or increase tensions in the Indo-Pacific, amidst China’s increasingly intimidatory behaviour in the region.