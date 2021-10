कतर ने तालिबान को लगाई जमकर फटकार, कहा, हम भी मुस्लिम देश हैं, हमसे सीखो सरकार चलाना

International

oi-Abhijat Shekhar

दोहा, अक्टूबर 01: अब तक तालिबान को खुले तौर पर समर्थन देता रहा कतर पहली बार तालिबान को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है और उसने तालिबान के शासन करने को लेकर संगठन को जमकर फटकार लगाई है। कतर ने तालिबान के शासन, उसकी कैबिनेट और महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर तालिबान के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है और कहा है कि वो भी एक मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी हरकतें तालिबान की तरह नहीं हैं।

English summary

Qatar has expressed deep dismay at the Taliban's regime and treatment of women, saying the Taliban should learn from Qatar, how Islamic regimes run.