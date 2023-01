अक्टूबर में मारे जाएंगे रूसी राष्ट्रपति, पुतिन नहीं मना पाएंगे अपना अगला बर्थडे...विपक्षी रूसी नेता का दावा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कई दावे किए जा चुके हैं, जिनमें उन्हें कैंसर होने और कैंसर के ऑपरेशन की भी बात कही गई है। हालांकि, पुतिन की तरफ से आधिकारिक तौर पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

Vladimir Putin News: रूस के राष्ट्रपति को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है और रूस के विपक्षी नेता ने दावा करते हुए कहा है, कि व्लादिमीर पुतिन को इस साल अक्टूबर से पहले ही मार दिया जाएगा और वो अपना अगला बर्थडे नहीं मना पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति के बारे में रची जा रही इस साजिश का खुलासा किया है, रूस के विपक्षी राजनेता इल्या पोनोमेरेव ने, और उनके इस दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है।

Russia's opposition leader has claimed that Vladimir Putin will not be able to celebrate his birthday. Conspiracies are being hatched against him in the Kremlin.