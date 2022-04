दो महीने के युद्ध में पहली बार रूसी सैनिकों ने पलटी बाजी, मारियुपोल पर कब्जा, पुतिन की महाविजय कैसे?

International

मॉस्को/कीव, अप्रैल 22: यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के करीब दो महीने बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है, कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियुपोल को 'आजाद' करवा लिया है। यानि, रूस ने मारियुपोल पर कब्जा कर लिया है। हालांकि, मारियुपोल में अभी भी यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक एक स्टील वर्क फैक्ट्री के अंदर बंद हैं, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि, क्रेमलिन पर अब रूस का नियंत्रण हो चुका है और रूसी सेना को स्टीव फैक्ट्री में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों से टकराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, कि मारियुपोल की विजय इस युद्ध में रूस की पहली महाविजय है, लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध में अब रूस को आखिरी जीत मिल गई है?

