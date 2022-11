चीन में सख्त कोविड पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन, 'शी जिनपिंग कुर्सी छोड़ो' के लगे नारे

International

चीन (China) की शी जिनपिंग (Xi Jinping) सरकार की सख्त कोविड पाबंदियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन (Protest against China zero covid policy) तेज हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर देश की कठोर जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस विरोध-प्रदर्शन में हजारों प्रदर्शनकारी शंघाई के सड़कों पर निकले। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहन में बांध दिया था। वहीं छात्रों को बीजिंग और नानजिंग समेत कई अन्य जगहों पर विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन करते देखा गया।

Hundreds of demonstrators and police clashed in Shanghai on Sunday night as protests over China’s stringent Covid restrictions flared for a third day and spread to several cities in the wake of a deadly fire in the country’s far west.