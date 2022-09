खुशखबरी! H1-B Visa पर अमेरिका में मुहर लगाने की सिफारिश मंजूर, बाइडेन लेंगे अंतिम फैसला

International

वाशिंगटन, 30 सितंबर : अमेरिका में भारत समेत हजारों विदेशी पेशेवरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। H1-B Visa पाने या उसके नवीनीकरण का इंतजार करने की उनकी समस्या अब शायद खत्म हो सकती है। खबर के मुताबिक एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीप वासियों पर राष्ट्रपति के एक आयोग ने अमेरिका में एच-1 वीजा पर मुहर लगाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से पारित कर दी है। अब अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे मंजूर कर लेते हैं तो इससे हजारों पेशेवरों खासतौर पर भारतीयों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

Applying for visa stamp at a US Consulate or Embassy abroad for activation of H-1B status could soon be a thing of past after a presidential commission on Asian Americans and Pacific Islanders unanimously approved a recommendation for the provision of stamping of H-1B visas inside the US. If accepted by US President Joe Biden, the move will come a big relief to tens of thousands of foreign professionals, particularly from India.