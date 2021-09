जाकिर नाइक को चाहिए बेटे के लिए परफेक्ट बहू, शर्तें देख लड़कियों ने कहा, जिंदगी भर बेटा रहेगा कुंवारा

International

oi-Abhijat Shekhar

कुआलालम्पुर, सितंबर 26: भारत में मजहबी नफरत फैलाने के बाद देश से भाग चुका मुस्लिम मजहबी प्रचारक अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है। लेकिन, बेटे के लिए जाकिर नाइक ने लड़कियों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा है। जाकिर नाइक ने बेटे की शादी के लिए लड़कियों के सामने ऐसी शर्त रखी है, जिसको लेकर लड़कियों ने भारी नाराजगी दिखाई है।

English summary

India's fugitive and Islamic preacher Zakir Naik is searching for a daughter-in-law of great character for his son. Seeing the conditions, the girls said that such a girl would not be found in the world.