जबरदस्त विस्फोट से दहला जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, IAEA ने जताई चिंता

पिछले नौ माह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी लगता है कि यह जंग रूस के पक्ष में जा रह है तो कभी हमें यूक्रेन को दुश्मन देश द्वारा कब्जाए गए हिस्से फिर से हासिल करने की खबर मिलती है। दोनों के बीच कई बार बातचीत से सुलह की कोशिशें की गईं, लेकिन वे विफल रहीं। इस बीच, खबर ये है कि यूक्रेन के जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसकी आलोचना की है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने कहा कि इस तरह के हमलों से एक बड़ी परमाणु आपदा का खतरा है। इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक ने कहा कि जापोरिज्जिया संयंत्र के पास लगभग एक दर्जन विस्फोट हुए हैं जो कि अस्वीकार्य हैं और इसे तत्काल रोके जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वहां परमाणु दुर्घटना को रोकने में मदद के उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

बता दें कि जेपोरिजिया के बेहद करीब शेलिंग का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें धमाके बाद जेपोरिजिया के आसपास धुंए का गुबार देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स जेपोरिजिया के बेहर करीब पहुंच चुकी है। इससे पहले खेरसॉन पर अपना कब्जा गंवाने के बाद बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी थीं। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि रूस ने इलाके में 100 से अधिक मिसाइलें दागी थीं।

Local media report powerful explosions in Kherson.

Russian shelling caused a fire.

Russia continues its daily terror.

Kherson was just liberated, there's still no water and electricity. Russia had added shelling to that. People have already been through so much. pic.twitter.com/wILWxYkdJO