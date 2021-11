ऑफिस खत्म होने के बाद बॉस का मैसेज भेजना गैरकानूनी, इस देश में बना जेल भेजने का कानून

International

oi-Abhijat Shekhar

लिस्बन, नवंबर 10: कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफी बढ़ा है, लिहाजा इस बात शिकायतें भी काफी आ रही हैं कि, लोगों से ज्यादा वक्त तक काम करवाया जा रहा है। ऐसे में अब कई देशों ने 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला कानून 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर पुर्तगाल में बनाया गया है, जहां ऑफिस आवर खत्म होने के बाद बॉस का मैसेस भेजना गैर-कानून घोषित कर दिया गया है।

English summary

A new law has been enacted in Portugal regarding work from home, in which it has been declared illegal to text or call employees after office hours.