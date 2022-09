पाकिस्तान में तय समय पर होंगे आम चुनाव! नवंबर में मिलेगा नया सेना प्रमुख, इमरान खान को बड़ा झटका

International

लंदन/इस्लामाबाद, 19 सितंबर : पाकिस्तान में जल्द से जल्द आम चुनाव कराए जाने और नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन सबके बीच खबर है कि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ से इस मसले पर बातचीत की। इमरान खान को जब से सत्ता से हटाया गया है तब से लेकर अब तक वह अगले आम चुनाव कराए जाने का रट लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान की सियासत में उनके बयान से बवाल मचा हुआ है। (pm shehbaz and brother nawaz sharif on next general elections and appointment of new Army Chief)

English summary

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and his brother Nawaz Sharif, the Pakistan Muslim League-N supremo, agreed on holding the next general elections at the stipulated time, local media reported. A discussion related to important appointments in November was also held during the meeting, the sources said.