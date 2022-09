पीएम मोदी ने जापानी PM के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, शिंजो आबे की अंतिम संस्कार में शामिल हुए

International

oi-Artesh Kumar

टोक्यो, 27 सिंतबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra Modi) अपने जापान दौरे के क्रम में अपने समकक्ष फुमियो किशिदा (japan pm fumio kishida) से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-जापान संबंधों को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि, उन्हें विश्वास है कि किशिदा के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे बता दें कि, पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Former pm Shinzo Abe) के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

English summary

Abe, Japan's longest-serving Prime Minister, stepped down in 2020 citing health reasons. He was Prime Minister of Japan twice, from 2006-07 and again from 2012-20. He was succeeded by Yoshihide Suga and later by Fumio Kishida. (ANI)