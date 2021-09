कल SCO की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, निशाने पर होगा तालिबान और पाकिस्तान

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 15: कल भारत एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक में शामिल होगा, जिसमें माना जा रहा है कि पीएम मोदी अफगानिस्तान में आतंकियों का साथ देने के लिए पाकिस्तान को बेनकाब कर सकते हैं। ये बैठक 16 और 17 सितंबर को की जाएगी। जिसमें साफ तौर पर आतंकियों का साथ देने के लिए पीएम मोदी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएंगे।

टूटने के कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान, डोनेशन के पैसों पर जीने को मजबूर तालिबानी लड़ाके, खाद्य आपातकाल!

English summary

PM Modi will address the SCO meeting to be held in Dushanbe tomorrow. It is believed that PM Modi can surround the Taliban and Pakistan.