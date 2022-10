पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की, यूक्रेन के एटमी ठिकानों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

International

नई दिल्ली, 04 अक्टूबरः यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के सात महीने से अधिक वक्त हो चुका है लेकिन यह लड़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में हो रहे संघर्ष पर चर्चा की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

