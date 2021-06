अमेरिका का ऑफर ठुकराकर पछताएगा पाकिस्तान? दोस्त तालिबान के लिए इमरान ने लिया US से पंगा

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 20: अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की मदद के लिए अमेरिका के एक बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दरअसल, अमेरिका ने इमरान खान से अनुरोध किया था कि उसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक सीक्रेट एयरबेस मुहैया कराए। इसी एयरबेस से अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए अफगानिस्तान में सीक्रेट ड्रोन मिशन को अंजाम देने वाली थी। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को रुकी हुई आर्थिक सहायता को फिर से शुरू करने का लालच भी दिया था। लेकिन, इमरान खान ने अपने दोस्त तालिबान को बचाने के लिए अमेरिका के इस ऑफर को ठुकरा दिया है।

Will you allow the CIA to use bases in Pakistan for Afghanistan operations?

English summary

Pakistan's PM Imran Khan has bought America's displeasure for the Taliban. Imran said that he will not give military base to America at any cost.