आकाश में UFO देखे जाने के बाद कई जहाजों को लैंडिंग से रोका गया? पुलिस ने जारी किया बयान

oi-Abhijat Shekhar

डर्बीशायर(इग्लैंड) जून 13: इंग्लैंड के डर्बीशायर में आकाश में एक 'यूएफओ' देखे जाने के बाद कई विमानों की लैंडिंग रोक दी गई। एक यूएफओ को डर्बीशायर शहर में देखकर विमान स्पॉटर्स ने दावा किया, कि विमान को पास के हवाई अड्डे पर उतरने से रोक दिया गया। डेलीस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वाकया 9 जून का है।

English summary

It has been claimed that the landing of planes has been canceled after seeing UFOs in the sky in this city.